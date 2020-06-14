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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 9 114 человек

14 Июня 2020 13:51
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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 9 114 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 58 человек выздоровели от коронавирусной инфекции: город Шымкент - 5, Карагандинская область - 15, Атырауская область - 29, Мангистауская область - 9, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

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Итого выздоровевших в Казахстане - 9114.

г. Нур-Султан – 1981

г. Алматы – 2046

г. Шымкент – 478

Акмолинская область – 154

Актюбинская область – 263

Алматинская область – 328

Атырауская область – 961

Восточно-Казахстанская область – 106

Жамбылская область – 299

Западно-Казахстанская область – 521

Карагандинская область – 659

Костанайская область – 175

Кызылординская область – 391

Мангистауская область – 243

Павлодарская область – 186

Северо-Казахстанская область – 49

Туркестанская область – 274


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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