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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 9 114 человек
14 Июня 2020 13:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 58 человек выздоровели от коронавирусной инфекции: город Шымкент - 5, Карагандинская область - 15, Атырауская область - 29, Мангистауская область - 9, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
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Итого выздоровевших в Казахстане - 9114.
г. Нур-Султан – 1981
г. Алматы – 2046
г. Шымкент – 478
Акмолинская область – 154
Актюбинская область – 263
Алматинская область – 328
Атырауская область – 961
Восточно-Казахстанская область – 106
Жамбылская область – 299
Западно-Казахстанская область – 521
Карагандинская область – 659
Костанайская область – 175
Кызылординская область – 391
Мангистауская область – 243
Павлодарская область – 186
Северо-Казахстанская область – 49
Туркестанская область – 274
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