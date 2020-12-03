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    Число тяжких коррупционных преступлений увеличилось в Жамбылской области

    3 Декабря 2020, 12:45

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - За 11 месяцев департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области зарегистрировано 121 уголовное дело. Об этом сообщил руководитель департамента Адильхан Аширбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране, антикоррупционная служба области принимает все необходимые меры, озвученные в рамках поручения Главы государства, а также председателя Агентства. По итогам 11 месяцев текущего года департаментом зарегистрировано 121 уголовное дело. Даже если количество уголовных дел уменьшилось, увеличивается доля совершенных тяжких преступлений. В этом году зарегистрировано 84 тяжких преступления, в то время как в прошлом году количество составляло 72», - сказал руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области на онлайн-брифинга Antikor Live.

    По его словам, по системным коррупциям зарегистрировано семь дел, по факту хищения средств, выделенных в рамках государственных программ - 16 уголовных дел, а по факту незаконного вмешательства в работу малого и среднего бизнеса - 9.

    «В результате работы департамента защищены права порядка 80 предпринимателей. Кроме того, департаментом проводится работа по выявлению фактов коррупции со стороны руководителей государственных органов и квазигосударственного сектора. В этом году в отношении руководителей областного уровня зарегистрировано семь уголовных дел. А в прошлом году было зарегистрировано три дела. Из них в отношении четырех руководителей управлений акимата области, одного руководителя квазигосударственного учреждения и двух руководителей региональных департаментов возбуждено уголовное дело», - отметил Адильхан Аширбаев.

    По информации Адильхана Аширбаева, семь уголовных дел возбуждено в отношении руководителей городов, районов, четыре дела зарегистрировано в отношении акимов районных округов. На сегодняшний день направлено в суд 105 дел. За совершенные противоправные действия к уголовной ответственности привлечено 70 лиц.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Жамбылская область Борьба с преступностью Коррупция
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