Число тяжело болеющих COVID-19 назвали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Число тяжело болеющих COVID-19 назвали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 120 человек.

Загруженность составляет 20,8% (на 580 койко-мест). В отделениях реанимации с коронавирусной инфекцией лежат 13 пациентов, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Загруженность составляет 24,4% (на 58 мест).

За прошедшие сутки в области от коронавирусной инфекции скончался один человек.

Как ранее сообщалось, более 170 человек ревакцинировались от COVID-19 в Атырауской области.



