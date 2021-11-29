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Число тяжело болеющих COVID-19 назвали в Атырау
29 Ноября 2021 23:00
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Число тяжело болеющих COVID-19 назвали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 120 человек.Загруженность составляет 20,8% (на 580 койко-мест). В отделениях реанимации с коронавирусной инфекцией лежат 13 пациентов, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Загруженность составляет 24,4% (на 58 мест).
За прошедшие сутки в области от коронавирусной инфекции скончался один человек.
Как ранее сообщалось, более 170 человек ревакцинировались от COVID-19 в Атырауской области.
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