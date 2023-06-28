Число трагедий на воде сократилось в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Шесть человек погибли на водоёмах с начала купального сезона в Акмолинской области. Ещё четверых туристов удалось спасти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Сейчас на реках и озёрах региона постоянное дежурство несут больше 60 спасателей. Водоёмы Щучинско-Бурабайской курортной зоны традиционно самые многолюдные. Помимо местного населения здесь отдыхают и сотни тысяч туристов. Поэтому сотрудники водно-спасательной станции находятся на постоянном дежурстве и несут патрулирование на всей акватории. Благодаря этому в последние годы удалось сократить число трагедий на воде.

«Проводим с людьми профилактические работы, объясняем им про меры безопасности, надевание на воде жилетов. Ежедневно у нас проводится объезд акватории. Иногда мы спасаем людей с помощью аварийно-спасательных инструментов, также водолазного снаряжения под водой и над водой, с катамаранов, людей, которые терпят на воде бедствие», - рассказал спасатель Алихан Сатыбаев.

На крупных реках и озёрах Кокшетау, Бурабайского и Зерендинского районов работают четыре водно-спасательные станции. Также в постоянной готовности находится отделение для выезда на экстренные случаи. Спасатели отмечают, что контролировать все водоёмы невозможно. Поэтому безопасность отдыхающих, прежде всего, зависит от них самих.

«Несчастные случаи на воде происходят из-за неумения плавать. Также переоценка собственных сил – заплывают далеко, не могут добраться. Еще один немаловажный фактор – в нетрезвом состоянии купаются и оставление несовершеннолетних без присмотра на водоёмах. В целом многие отдыхающие пренебрегают такими индивидуальными инвентарными вещами, как надеть спасательный жилет», - отметил и.о. руководителя оперативно-спасательного отряда Талгат Айтпаев.

В этом году на территории региона открыто больше 80 мест для купания: 17 коммунальных и 64 частных пляжей. Для обеспечения безопасности отдыхающих туда привлекли волонтёров, которые прошли специальное обучение.