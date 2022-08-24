Число студентов в Казахстане достигнет 1 млн – глава Миннауки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане количество студентов на сегодняшний день составляет более 600 тыс. А через шесть-семь лет эта цифра достигнет 1 млн. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша страна вступает в период серьезного роста взрывной демографии. В последние два года миллион детей родились в Казахстане. Это хорошо. Но рынок труда будет испытывать колоссальное давление. Система образования будет испытывать колоссальное давление», - сказал Саясат Нурбек, отвечая на вопросы журналистов в рамках форума науки и высшего образования-2022 «Человеческий капитал - ключевой ресурс развития нового Казахстана».

По словам министра, уже в этом году студенческий контингент в нашей стране увеличился на 6,8%, а к 2026 году вырастет на 30%».

«Если сейчас количество студентов составляет более 600 тыс., то через шесть-семь лет цифра достигнет 1 млн студентов. С точки зрения инфраструктуры, кадров, образовательных программ мы будем испытывать такое же давление как и сейчас в среднем и дошкольном образовании», - считает С. Нурбек.



