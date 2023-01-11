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    Число совершенных подростками уголовных правонарушений увеличилось в Акмолинской области

    11 Января 2023, 13:12

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Число совершенных несовершеннолетними уголовных правонарушений увеличилось в Акмолинской области по итогам 2022 года. Об этом сообщил на прошедшем брифинге начальник управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Акыл Карпыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, на 11,1% увеличилось в Акмолинской области количество уголовных правонарушений, совершенных несовершеннолетними (с 72 до 81). 67 преступлений совершены несовершеннолетними в возрасте от 16 до 17 лет, 14 преступлений - в возрасте от 14 до 15 лет.

    «Большинство преступлений, совершенных несовершеннолетними, приходятся на неучащихся и безработных - 24, студентов колледжа - 19, учащихся средней школы - 17, иных – 21. В ходе изучения преступлений, совершенных несовершеннолетними, установлено, что большинство из них совершены на улицах - 19, в домах и квартирах - 26, в магазинах - 13. Следует отметить, что в шести случаях несовершеннолетние в момент совершения преступлений находились в состоянии алкогольного опьянения, в 34 случаях преступления совершены из сарая, склада, других помещений, контейнеров», - пояснил А. Карпыкбаев.

    Большинство преступлений, как отметил выступающий, совершены учащимися ГККП «Высший технический колледж» города Кокшетау (8), КГУ «Агротехнический колледж №10» города Акколь (5), СШ №3 города Атбасара и колледжа «Арна» города Кокшетау (по 3 преступления).

    «Также отдельно хотелось бы остановиться на преступлениях, совершенных против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Согласно статистическим сведениям, в Акмолинской области наблюдается снижение таких преступлений на 32,6% (с 46 до 31), вместе с тем наблюдается рост в городе Косшы, Аккольском, Буландынском, Жаксынском районах и районе Биржан сал», - подытожил А. Карпыкбаев.

    Фото РСК Акмолинской области.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Генпрокуратура
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