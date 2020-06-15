Число смертей от коронавируса в Казахстане достигло 81
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре новых летальных случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В городе Алматы скончались мужчина 1964 года рождения и женщина 1971 года рождения, в Актюбинской области - пациент 1955 года рождения, в Павлодарской области - женщина 1954 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 81 летальный случай:
г. Нур-Султан – 15
г. Алматы – 12
г. Шымкент – 11
Акмолинская область – 6
Актюбинская область – 1
Атырауская область – 3
Восточно-Казахстанская область – 1
Жамбылская область – 1
Западно-Казахстанская область – 4
Карагандинская область – 7
Костанайская область – 2
Мангистауская область – 2
Павлодарская область – 13
Туркестанская область – 3
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