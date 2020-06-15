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Число смертей от коронавируса в Казахстане достигло 81

15 Июня 2020 21:51
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Число смертей от коронавируса в Казахстане достигло 81

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре новых летальных случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В городе Алматы скончались мужчина 1964 года рождения и женщина 1971 года рождения, в Актюбинской области - пациент 1955 года рождения, в Павлодарской области - женщина 1954 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 81 летальный случай:

г. Нур-Султан – 15

г. Алматы – 12

г. Шымкент – 11

Акмолинская область – 6

Актюбинская область – 1

Атырауская область – 3

Восточно-Казахстанская область – 1

Жамбылская область – 1

Западно-Казахстанская область – 4

Карагандинская область – 7

Костанайская область – 2

Мангистауская область – 2

Павлодарская область – 13

Туркестанская область – 3


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#Коронавирус  
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