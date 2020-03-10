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    Число смертей от коронавируса в Италии выросло до 463

    10 Марта 2020, 08:14

    РИМ. ANSA-КАЗИНФОРМ – В понедельник руководитель национальной службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли заявил, что в Италии после заражения коронавирусом погибло 463 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    Он сообщил, что в Италии коронавирусом инфицированы уже 7 985 человек. Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Италии составляет 9 172, включая выздоровевших и умерших.

    Таким образом, на сегодняшний день Италия стала второй страной после Китая по числу заражений новым смертельным вирусом.

    Также, по словам Боррелли, в стране 724 человека выздоровели, что на 102 больше, чем в воскресенье.

    Напомним, первый смертельный случай от коронавируса в Италии был зарегистрирован 21 февраля. Умер 78-летний житель Италии, став первой европейской жертвой нового коронавируса, возникшего в Китае в конце декабря прошлого года.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Италия
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