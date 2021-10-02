Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Число смертей из-за COVID-19 в США превысило 700 тысяч

    2 Октября 2021, 11:32

    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Число жителей США, умерших от последствий коронавирусной инфекции, превысило 700 тыс. человек. Такие данные приводит в пятницу Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По его данным, всего в стране на данный момент зафиксировано 43 615 149 эпизодов инфицирования коронавирусом, число смертельных случаев составляет 700 258.

    В сентябре в Соединенных Штатах выявляли в среднем около 120 тыс. заразившихся в сутки, что является самым высоким показателем в мире.

    США являются лидером по числу зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Второе место в мире по числу заболевших принадлежит Индии, где выявлено 33 766 707 случаев заражения. На третьем месте Бразилия, где отмечен 21 445 651 случай инфицирования.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    США Коронавирус в мире Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай