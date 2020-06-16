Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило восемь миллионов

БАЛТИМОР. КАЗИНФОРМ – Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило отметку в 8 миллионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на данные, предоставленные американским Университетом Джонса Хопкинса.

По сведениям университета, общее количество инфицированных в мире на данный момент достигло 8 018 742 человека. Более 3 816 550 человек удалось вылечиться от нового типа вируса. Также отмечается, что от коронавирусной инфекции умерли уже 436 406 человек.

США лидируют по числу заражений – там на сегодня зарегистрирован 2 113 901 случай заболевания COVID-19. Количество смертей от коронавируса в Соединенных Штатах уже перевалило за 116 000.

На втором месте по количеству случаев коронавирусной инфекции находится Бразилия, где зафиксирован 888 271 случай заражения. Страна также находится на втором месте по количеству смертей от вируса – 43 959.

Россия, где на сегодня зарегистрировано 536 484 случая коронавирусной инфекции, занимает третью строчку. Стоит отметить, что по сравнению со странами Северной и Южной Америки, а также Европы, в России зафиксирована не такая высокая смертность от коронавируса – 7 081 человек.

В Великобритании, например, которая занимает третье место по количеству смертей от COVID-19 в мире, от нового вируса умерли 41 821 человек. По количеству зарегистрированных случаев заражения Туманный Альбион находится на пятом месте - 298 315 случаев.

На четвертом расположилась Индия с 332 424 инфицированных COVID-19. По последним данным в стране от смертельного вируса скончались 9 520 человек.

В десятку стран с наибольшим количеством случаев заболевания COVID-19 также вошли Испания (244 109 случаев), Италия (237 290 случаев), Перу (232 992 случая), Франция (194 305 случаев) и Иран (189 876 случаев).