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    Число случаев заражения коронавирусом в Испании резко выросло

    14 Марта 2020, 19:12

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Испании сообщило о том, что число случаев заражения коронавирусом в Испании резко выросло – 1 500 новых случаев только за последние сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    На сегодня общее количество инфицированных COVID-19 в королевстве составляет 5 753 человека.

    Испания является второй страной Европы по количеству случаев заражения коронавирусом после Италии, где зарегистрировано свыше 15 000 случаев.

    Правительство Испании намеревается объявить чрезвычайное положение по всей стране. До этого в новейшей истории королевства ЧП национального масштаба в Испании объявляли лишь единожды.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Европа сейчас является «эпицентром» пандемии. Несколько европейских стран сообщили о резком росте инфекций и смертности в последние дни.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Испания
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