Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Число случаев заражения коронавирусом в Армении превысило 145 тысяч

    10 Декабря 2020, 21:23

    ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении превысило 145 тысяч, 1174 новых случая выявлены за прошедшие сутки. Об этом со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении передает собственный корреспондент МИА «Казинфом».

    По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 10 декабря количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении достигло 145 240, из которых 1174 случая выявлены за последние сутки. При этом 121 882 пациента выздоровели, 20 336 - получают лечение. Количество летальных случаев от COVID-19 в Армении достигло 2 416, из которых 23 зарегистрированы за последние сутки. Помимо этого еще 606 пациентов с COVID-19 скончались за время эпидемии по другим причинам.

    Напомним, в Армении в связи с пандемией коронавируса в течение полугода действовал режим чрезвычайного положения – с 16 марта по 11 сентября. По решению правительства Армении, с сентября режим ЧП был заменен на режим карантина, который введен до 11-го января 2021г. Карантин предусматривает особый режим въезда в страну (для иностранцев закрыты сухопутные границы, при въезде в Армению проводится медицинское обледование), правила самоизоляции, ограничения по линии проведения массовых общественных мероприятий, учебного процесса и экономической деятельности, масочный режим. По всей территории республики обязательны к исполнению правила индивидуальной защиты, для передвижения по территории республики обязательно наличие документа, удостоверяющего личность.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Здравоохранение Армения Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Сложные манипуляции на сердце проводит главный аритмолог БМЦ УДП РК Аян Абдрахманов
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка