Число случаев заболевания оспой обезьян возросло в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Турецкие медики выявили 5 случаев заболевания оспой обезьян в стране. Четверо из пациентов выздоровели, а один пациент остается в изоляции. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению министерства здравоохранения Турции, на сегодня в стране зафиксировано 5 случаев заражения данным недугом. Один из пациентов изолирован от общества и получает необходимую медицинскую помощь. Четыре человека полностью выздоровели и выписаны из больниц. Контактировавшие с больными люди не имеют признаков заболевания. Специалистами осуществлено динамичное наблюдение, на данном этапе иных случаев заражения не выявлено.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая не передается воздушно-капельным путем. Между людьми заразиться недугом можно при тесном контакте. Как правило, заболевание протекает в легкой форме и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения и даже смертельный исход. Начальные симптомы проявляются лихорадкой, болью в спине, головной и мышечной болью, увеличением лимфатических узлов, ознобом и истощением. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем появляющаяся на других частях тела. Заболевание меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

Вирусное заболевание часто встречается в центральных и западных регионах Африки. Впервые оспа обезьян была обнаружена в 70-х годах у людей в Демократической Республике Конго. Однако с мая этого года случаи заражения фиксируются и на других континентах, в особенности в странах Европы.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 июля почти в 80-ти странах мира зарегистрировано около 20 тыс. случаев заражения, в основном в Нигерии и Конго. В Бразилии, Испании, Индии отмечены летальные исходы, связанные с болезнью оспы обезьян, что стало первым случаем смерти за пределами Африки.

При этом турецкие специалисты убеждены, что ранее разработанные вакцины против оспы обезьян обеспечивают 85% защиту от вируса и вакцинация является важным шагом в предотвращении любой эпидемии.

Одновременно эксперты одной из ведущих организаций здравоохранения в США Центра профилактики и контроля заболеваний (CDC) утверждают, что противовирусные препараты также имеют хороший эффект на ранних этапах заболевания.

«Здесь главное вовремя поставить диагноз и как можно скорее начать лечение», - отмечают сотрудники центра.



