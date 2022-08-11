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    • Число случаев заболевания оспой обезьян в ЕС растет

    11 Августа 2022 17:53

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В отдельных странах Европейского союза растет число случаев оспы обезьян. Медицинские специалисты в Германии предупреждают, что на данном этапе вакцин против этого заболевания уже недостаточно, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным немецкого Института Роберта Коха, на 10 августа в Германии подтверждено 3025 случаев заболевания оспой обезьян. Подавляющее большинство положительных результатов фиксируется среди мужчин. Также заболели восемь женщин, два подростка мужского пола и четырехлетняя девочка, сообщили немецкие специалисты.

    В то же время представители организации помощи больным с ВИЧ «Deutsche Aidshilfe» заявили, что в Германии запасы вакцин от оспы обезьян в ограниченном количестве. «Все больше клиник и амбулаторий сообщают о том, что вакцина скоро закончится или что у них уже ничего не осталось», — заявил немецким СМИ пресс-секретарь организации Хольгер Вихт.

    Тем временем интерес к вакцинации в т.н. «группах риска» (сообщества гомосексуалистов и бисексуалов) остается высокий.

    По данным Министерства здравоохранения ФРГ, федеральное правительство заказало 240 тыс. доз вакцины, из которых пока доставлено только 40 тыс. Оставшееся количество препаратов правительство планирует обеспечить к концу сентября текущего года.

    Дозы вакцин распределяются по федеральным землям Германии в соответствии с определенными критериями и выдаются группам риска.

    В Бельгии также впервые зафиксирован случай заболевания женщины оспой обезьян. Институт здравоохранения Sciensano на данный момент подтвердил 546 случаев болезни в Бельгии. По данным Министерства здравоохранения Бельгии, в настоящее время для жителей страны доступно всего около 3 тыс. доз вакцины. В связи с этим лица из групп риска выезжают в сопредельные регионы Франции, где вакцина доступна для более широкого круга лиц.

    По словам министра здравоохранения Франсуа Брауна, во Франции достаточно препаратов для вакцинации целевой группы в 250 тыс. человек.

    По всему Европейскому союзу в общей сложности 163 620 доз вакцин доступны через новый орган ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения HERA.

    Представитель Еврокомиссии заявил во вторник, что производственные мощности для вакцины ограничены. В настоящее время ведутся переговоры с заинтересованными компаниями, чтобы уточнить, как можно увеличить производительную мощность.

    Фото: www.bild.de

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    #Здравоохранение #Евросоюз #Вакцинация #Европа #Мировые новости #Оспа обезьян
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