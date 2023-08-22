Число случаев заболевания лихорадкой денге в Бангладеш превысило 100 000

ДАККА. КАЗИНФОРМ - В этом месяце в Бангладеш произошла самая сильная в истории вспышка лихорадки денге. Было зарегистрировано более 50 000 случаев заболевания и 234 летальных случая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Xinhua.

2197 новых случаев заболевания лихорадкой денге было зарегистрировано в стране за последние 24 часа по состоянию на 8:00 утра 21 августа по местному времени. Общее число заражений с начала этого года достигло отметки в 102 191 случай.

По официальным данным Главного управления здравоохранения (DGHS), только в августе было зарегистрировано 50 359 случаев заболевания лихорадкой.

В понедельник в стране зафиксировано девять смертей от лихорадки за последние 24 часа, в результате чего число погибших достигло 485 человек. Общее число выздоровевших пациентов в стране составило 94 020 человек, в том числе 2 084 пациента выписаны в понедельник.

В 2019 году в стране зарегистрировано 101 354 случая заболевания, что стало самым высоким показателем заболевания денге за год с тех пор, как в стране впервые было выявлено вирусное заболевание, пишет Hindustan Times. Вспышка лихорадки денге может продлиться до ноября.

Эксперты в области здравоохранения, в том числе энтомологи, обеспокоены тем, что в этом году число случаев заражения лихорадкой денге и смертность могут побить все рекорды, поскольку число случаев заболевания и смертей продолжает расти.