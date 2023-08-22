РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:24, 22 Август 2023 | GMT +6

    Число случаев заболевания лихорадкой денге в Бангладеш превысило 100 000

    None
    ДАККА. КАЗИНФОРМ - В этом месяце в Бангладеш произошла самая сильная в истории вспышка лихорадки денге. Было зарегистрировано более 50 000 случаев заболевания и 234 летальных случая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Xinhua.

    2197 новых случаев заболевания лихорадкой денге было зарегистрировано в стране за последние 24 часа по состоянию на 8:00 утра 21 августа по местному времени. Общее число заражений с начала этого года достигло отметки в 102 191 случай.

    По официальным данным Главного управления здравоохранения (DGHS), только в августе было зарегистрировано 50 359 случаев заболевания лихорадкой.

    В понедельник в стране зафиксировано девять смертей от лихорадки за последние 24 часа, в результате чего число погибших достигло 485 человек. Общее число выздоровевших пациентов в стране составило 94 020 человек, в том числе 2 084 пациента выписаны в понедельник.

    В 2019 году в стране зарегистрировано 101 354 случая заболевания, что стало самым высоким показателем заболевания денге за год с тех пор, как в стране впервые было выявлено вирусное заболевание, пишет Hindustan Times. Вспышка лихорадки денге может продлиться до ноября.

    Эксперты в области здравоохранения, в том числе энтомологи, обеспокоены тем, что в этом году число случаев заражения лихорадкой денге и смертность могут побить все рекорды, поскольку число случаев заболевания и смертей продолжает расти.


    Теги:
    Синьхуа Бангладеш Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:27
    На 4 года сняты требования по установке кнопки SOS на казахстанский транспорт
    Сегодня, 23:15
    Бонусы за раннее выявление опасных заболеваний получают врачи в РК
    Сегодня, 23:00
    Электротранспорт за 500 тенге по Боровому стал доступен казахстанцам
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!