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    Число случаев лихорадки денге в Бангладеш возросло до 57127

    3 Августа 2023, 14:30

    ДАККА. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - В среду в Бангладеш было зарегистрировано 2711 новых случаев заболевания лихорадкой денге и 12 смертей. С начала года число заражений достигло 57127, а количество летальных исходов - 273. Об этом сообщил Генеральный директорат здравоохранения страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».

    Как заявили в ведомстве, общее число выздоровевших пациентов в Бангладеш составило 47529 человек. В среду были выписаны 2638 человек.

    По данным директората, в прошлом месяце в стране произошел самый мощный всплеск заболеваемости лихорадкой денге: 43854 случая заражения и 204 смерти.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мировые новости Бангладеш
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