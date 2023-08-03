Число случаев лихорадки денге в Бангладеш возросло до 57127

ДАККА. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - В среду в Бангладеш было зарегистрировано 2711 новых случаев заболевания лихорадкой денге и 12 смертей. С начала года число заражений достигло 57127, а количество летальных исходов - 273. Об этом сообщил Генеральный директорат здравоохранения страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».

Как заявили в ведомстве, общее число выздоровевших пациентов в Бангладеш составило 47529 человек. В среду были выписаны 2638 человек.

По данным директората, в прошлом месяце в стране произошел самый мощный всплеск заболеваемости лихорадкой денге: 43854 случая заражения и 204 смерти.