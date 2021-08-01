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    Число случаев коронавируса на Олимпиаде в Токио достигло 246

    1 Августа 2021, 00:05

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - С начала Олимпиады коронавирус выявили у 246 человек. Об этом в Telegram сообщает МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

    «На Олимпиаде продолжают фиксировать факты COVID-19. В Токио за последние сутки положительные тесты на коронавирус выявили инфекцию ещё у 21 человека. Радует, что в числе заразившихся спортсменов летних Олимпийских игр не оказалось. С начала Олимпиады коронавирус выявили у 246 человек, участвующих в состязаниях или задействованных в их проведении», - говорится в сообщении МВК.

    В эти число не входят данные об инфицированных, которые собирают центральное и местные правительственные органы Японии. В Японии впервые с начала пандемии побит антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 за сутки. Впервые зафиксировано более 10000 новых случаев коронавирусной инфекции за день, из них 3853 были обнаружены в Токио.

    Сегодня стало известно, что Правительство Японии намерено продлить режим чрезвычайной ситуации, действующий в столице и префектуре Окинава, а также распространить его на несколько префектур и город Осака, начиная с понедельника до 31 августа.

    В стране темпы вакцинации достаточно низкие по сравнению с другими развитыми странами. Сообщается, что всего более четверти населения Японии были полностью вакцинированы.

    Олимпийские игры пройдут в стране до 8 августа. Паралимпийские игры начнутся 24 августа.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Олимпиада Япония Коронавирус в мире Мировые новости
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