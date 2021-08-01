Число случаев коронавируса на Олимпиаде в Токио достигло 246

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - С начала Олимпиады коронавирус выявили у 246 человек. Об этом в Telegram сообщает МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

«На Олимпиаде продолжают фиксировать факты COVID-19. В Токио за последние сутки положительные тесты на коронавирус выявили инфекцию ещё у 21 человека. Радует, что в числе заразившихся спортсменов летних Олимпийских игр не оказалось. С начала Олимпиады коронавирус выявили у 246 человек, участвующих в состязаниях или задействованных в их проведении», - говорится в сообщении МВК.

В эти число не входят данные об инфицированных, которые собирают центральное и местные правительственные органы Японии. В Японии впервые с начала пандемии побит антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 за сутки. Впервые зафиксировано более 10000 новых случаев коронавирусной инфекции за день, из них 3853 были обнаружены в Токио.

Сегодня стало известно, что Правительство Японии намерено продлить режим чрезвычайной ситуации, действующий в столице и префектуре Окинава, а также распространить его на несколько префектур и город Осака, начиная с понедельника до 31 августа.

В стране темпы вакцинации достаточно низкие по сравнению с другими развитыми странами. Сообщается, что всего более четверти населения Японии были полностью вакцинированы.

Олимпийские игры пройдут в стране до 8 августа. Паралимпийские игры начнутся 24 августа.