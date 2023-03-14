Число самоубийств среди женщин в Японии растет третий год подряд

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Согласно данным, опубликованным во вторник, число самоубийств среди женщин в Японии выросло в 2022 году. Причем рост отмечается третий год подряд. Число самоубийств выросло по сравнению с годом ранее на 67 случаев, достигнув отметки в 7135. Тенденция роста числа самоубийств, по-видимому, вызвана пандемией коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Согласно данным, число самоубийств среди мальчиков и девочек, обучающихся в начальных, средних и старших классах, выросло с 41 до 514, превысив рекордную отметку в 499 случаев, зафиксированную в 2020 году.

В целом число суицидов в Японии увеличилось с 874 до 21 881, при этом количество самоубийств среди мужчин впервые за 13 лет увеличилось на 14 746 случаев, что на 807 больше, чем годом ранее.

17 учеников начальной школы, 143 ученика средних классов и 354 ученика старших классов Японии покончили с собой в 2022.

Рост числа суицидов может быть связан с затяжными последствиями пандемии коронавируса, которая началась в 2020 году, сказал представитель министерства, работающий над мерами по предотвращению самоубийств.

Отмечается, что число самоубийств на 100 000 человек увеличилось до 17,5, что на 0,8 больше, чем в 2021 году.

Проблема со здоровьем стала наиболее распространенной причиной самоубийств среди женщин и мужчин (12 774 случая). На втором месте стоят семейные проблемы (4775). 4697 человек совершили самоубийство из-за экономических и социальных проблем, 2968 человек покончили с собой из-за проблем с трудоустройством.

Данные были собраны Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения на основе статистики самоубийств, опубликованной национальным полицейским агентством.



