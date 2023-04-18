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    Число разводов возросло в Актюбинской области

    18 Апреля 2023, 22:29

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе по итогам 2 месяцев с начала года на 37,8 процента возросло число разводов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Бюро нацстатистики АСПиР РК.

    «По сравнению с январем-февралем 2022 года наблюдается увеличение естественного прироста на 11%, рождаемости на 0,8%, снижение смертности на 16,6%. Число браков снизилось на 7,1 %, число разводов возросло - на 37,8%. Естественный прирост населения области в январе-феврале 2023 года составил 2,1 тысячи человек, число новорожденных достигло 3,1 тысячи человек», - сообщили в пресс-службе департамента.

    Численность населения области на 1 марта 2023 года, по предварительным данным, составила 930,2 тысячи человек, в том числе городского – 694,2 тысячи (74,6%), сельского – 236 тысячи человек (25,4%).

    Общее число прибывших, включая переселение жителей внутри области, составило 3811 человек, общее число выбывших - 3873 человека. Сальдо миграции составило в январе-феврале 2023 года - 62 человека, за тот же период 2022 года - 403 человека.

    Из-за пределов республики в январе-феврале 2023 года в область прибыло 233 человека, а выбыло 79 человек, а в 2022 году прибыло 57 человек, выбыло 199 человек. Из числа прибывших из-за рубежа 69 составили казахи, 81 русских, 27 украинцев. Из числа покинувших область за пределы Казахстана - 4 казаха, 39 русских, 20 украинцев.

    Автор:

    Самал Ендибаева

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