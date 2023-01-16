Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Число разводов снизилось в Актюбинской области

    16 Января 2023, 20:38

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в январе-ноябре 2022 года численность населения возросла на 10,4 тысячи человек. Вместе с тем, в регионе наблюдается снижение естественного прироста населения, снижение рождаемости, смертности. Снижается также число браков и разводов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На 1 декабря в регионе проживают чуть более 927 тысяч человек, в том числе в городе 691,5 тысячи человек и 235,6 тысячи - на селе.

    Естественный прирост населения Актюбинской области в январе-ноябре 2022 года составил 12,5 тысяч человек, число новорожденных достигло 17,6 тысяи человек.

    «По сравнению с январем-ноябрем 2021 г. наблюдается снижение естественного прироста на 7,2%, рождаемости на 15,1%, смертности на 29,6%. Число браков снизилось на 12,4%, число разводов снизилось - на 14,2%», - сообщили в департаменте Бюро нацстатистики.

    Общее число прибывших, включая переселение жителей внутри области, составило 28606 человек, общее число выбывших - 30734 человека, за аналогичный период 2021 года прибыли 26448 человек, выбыли 28915 человек.

    Из-за пределов республики в январе-ноябре 2022 года в область прибыли 420 человек, а выбыли 1035 человек. Из числа прибывших из-за рубежа - 144 казаха, 118 русских, 30 украинцев. Из числа покинувших область за пределы Казахстана - 77 казахов, 552 русских, 197 украинцев.

    В межрегиональной миграции число прибывших увеличилось за отчетный период по сравнению с январем-ноябрем 2021 года на 7,8%, число выбывших увеличилось на 14%. Сальдо миграции составило - 1513 человек.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Статистика Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Запретили фотографироваться: в «Шымублаке» ответили на возмущения алматинки
    Золотой треугольник: находящихся в трудовом рабстве казахстанцев может быть больше
    Новый ФОК открылся в Балхаше
    Астанчане перечислили в Фонд социального медстархования  67,5 млрд тенге за 2022 год
    Популярное
    1 Крупный завод в СКО выставили на торги
    2 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
    3 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
    4 На сколько обновился состав Сената
    5 Асель Мукажанова назначена исполняющей обязанности председателя правления Astana International Exchange
    Новости партнеров