Число прибывших в Казахстан увеличилось на 58,6%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За первое полугодие 2022 года в Казахстан прибыли более 7,2 тыс. человек, из них из стран СНГ – более 6 тыс., передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе-июне 2022 года, по сравнению с январем-июнем 2021 года, число прибывших в Казахстан увеличилось на 58,6%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 13%. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доли прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составили 84,5% и 83% соответственно», - сообщается в публикации Бюро национальной статистики РК по показателям социально-экономического развития за июль 2022 года.

По данным Бюро, выбыло из Казахстана более 12 тыс. человек, из них в страны СНГ – более 10 тыс. человек.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 1,4%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 3-х регионах страны: в Нур-Султане (15,7 тыс. человек), Алматы (17,7 тыс. человек) и Шымкенте (1,9 тыс. человек).



