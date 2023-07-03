Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Число преступлений против детей выросло в Казахстане

    3 Июля 2023, 12:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 83 изнасилования и 11 убийств несовершеннолетних было зарегистрировано в Казахстане за январь–май текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

    Больше всего правонарушений в отношении детей зарегистрировано в Туркестанской области (100 правонарушений), следом идут город Алматы (89 случаев) и Алматинская область (86 случаев).

    Меньше всего правонарушений отмечено в Улытауской (15 случаев), Северо-Казахстанской (26 случаев) и Павлодарской (33 случая) областях.

    Наибольший рост количества правонарушений в отношении детей зафиксирован в Мангистауской области (сразу на 67,6% за год, до 57 случаев), а наибольшее сокращение — в Павлодарской области (на 29,8%).

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Права человека Статистика Криминал Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Комитет по охране прав детей взял на контроль дело об избиении подростка в Павлодаре
    Экскурсию для сына умершего коллеги провели костанайские полицейские
    Крысиный яд на кухне, плесень и жуткая вонь или как отдыхают дети в Боровом
    29 кг наркотиков изъяли у четырех жителей Тараза
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    4 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    5 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте