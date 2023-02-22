Число пострадавших при землетрясении в турецкой провинции Хатай возросло до 562 человек

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Число жертв землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего 20 февраля с эпицентром в районе Дефне турецкой провинции Хатай, составляет 6 человек, пострадали 562 жителя. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу на брифинге в Координационном центре в Хатае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

По его словам, состояние 18 из получивших ранения оценивается как критическое.

Глава ведомства добавил, что в настоящее время поисково-спасательные работы в Хатае продолжаются на обломках пяти обрушившихся зданий.

«Сотрудники компетентных служб находятся на местах и ​​продолжают свою деятельность»,-рассказал Сойлу.

Министр вновь призвал граждан строго соблюдать запрет на вход в поврежденные здания и сооружения.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа сообщал о 294 пострадавших от произошедшего в понедельник вечером в турецкой провинции Хатай землетрясения.

После землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего вечером 20 февраля в районе Дефне провинции Хатай на юге Турции, в регионе зафиксировано 90 афтершоков, магнитуда самого сильного из которых составила 5,8.

Также СМИ сообщили о пяти жертвах нового землетрясения в Сирии.

Число жертв землетрясения, произошедшего 6 февраля с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш в Турции, превысило 41 тысячу человек.

Фото: aa.com.tr



