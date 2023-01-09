Число пострадавших при обрушении крыши отеля в Турции возросло до 32

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Число пострадавших при обрушении крыши отеля в турецком городе Сарыкамыш возросло до 32. Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что медицинскую помощь получили 23 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Девять человек госпитализированы. Их состояние удовлетворительное. Причина ЧП выясняется.

Министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу сообщил, что обрушился гипсокартонный потолок. Один из пострадавших Мустафа Купели, сказал, что в зале на момент обвала находились около 140 человек.

Инцидент произошел во время массового мероприятия в отеле, приуроченного к 108 годовщине сражения при Сарыкамыше во время Первой мировой войны.

Фото: MP/PR



