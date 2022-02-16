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    Число пострадавших от угарного газа растет в СКО

    16 Февраля 2022, 22:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года произошло 68 пожаров. По сравнению с прошлым годом, на 31% меньше, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании акимата начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов сообщил, что наблюдается снижение числа погибших на 67% - пять человек стали жертвами огня в этом году. В то же время сохраняется рост случаев отравления угарным газом. С начала года отравились угарным газом семь человек, из них один ребенок.

    «73% пожаров приходится на жилой фонд. Основными причинами возгораний остаются нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем», - сказал Р. Камалов.

    Он добавил, что на учет взяли более 4 тысяч индивидуальных жилых домов, где проживает около 16 тысяч человек.

    «В рамках оказания помощи по адресам проживания граждан социального риска установлено 1 933 автономных датчика, это 46% от необходимого количества. Только в шести районах эта работа завершена полностью», - отметил Р.Камалов.

    По его словам в Петропавловске снос частного сектора и застройка многоэтажных жилых домов положительно влияет на статистику пожаров.

    Назвал Р. Камалов и проблемные вопросы. Один из них - недостаточная обеспеченность региона системами противопожарного водоснабжения. В некоторых селах отсутствуют не только гидранты, но и другие альтернативные источники воды.

    Другая проблема - газификация многоквартирных жилых домов. В Петропавловске от системы центрального газоснабжения отключены 20 многоквартирных жилых домов и 4 502 квартиры. По мнению Р.Камалова, это говорит о том, что в этих квартирах используют либо бытовые газовые устройства, либо электрические приборы, что увеличивает вероятность возникновения пожара или взрыва. Он добавил, что пристальное внимание со стороны жилищной инспекции должно быть зданиям бывших и действующих общежитий.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Безопасность ДЧС
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