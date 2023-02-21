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    Число пострадавших от нового землетрясения в Турции возросло до 294 человек

    21 Февраля 2023, 08:46

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Число пострадавших от произошедшего в понедельник вечером в турецкой провинции Хатай землетрясения возросло до 294 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа, передает МИА «Казинформ».

    «294 человека получили ранения в результате двух землетрясений, которые произошли сегодня вечером (20 февраля - прим.ред.) в Хатае. К сожалению, состояние 18-ти из них тяжелое, после первого медицинского вмешательства они были доставлены в Адану и Дёртйол по воздуху и земле. Полевые госпитали во всех наших районах продолжают оказывать необходимые услуги нашим пациентам», - сообщил в Twitter министр.

    Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано 20 февраля в Турции, в районе Дефне провинции Хатай. Позже произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8. На юго-востоке Турции разрушились дома. Подземные толчки ощущались также в Сирии, Ливане, на Кипре, Израиле, Иордании, Ираке, Палестине.

    Власти Турции сначала объявили о возможном риске повышения уровня воды в море, но позже опровергли вероятность возникновения цунами.

    По последним данным, в результате последних подземных толчков в Турции погибли 3 человека и 213 пострадали. СМИ сообщили о пяти жертвах нового землетрясения в Сирии.

    Всего число жертв землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции, превысило 41 тысячу человек.

    Photo: aa.com.tr

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Мировые новости Землетрясение Землетрясение в Турции
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