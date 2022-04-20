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    08:30, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Число получивших вакцину от ковида растет в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальные данные по вакцинации населения опубликовала в Telegram МВК по нераспространению COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации МВК, 19 апреля 2022 года в Казахстане 1-ым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 474 541 человек, 2-ым компонентом - 9 221 035 человек.

    Кроме того, вакциной «Pfizer» провакцинированы I компонентом 1 022 083 человека , II компонентом - 877 275 человек. Из них 1-ой дозой : подростки – 808 107, беременные женщины – 37 410, кормящие женщины – 133 766; 2-ой дозой : подростки – 728 597, беременные женщины – 31 852, кормящие женщины – 114 789.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
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