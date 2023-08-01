Число погибших во время ливней в Пекине достигло 11 человек

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В результате ливней, обрушившихся на столицу КНР и вызванных ими наводнений, пострадали более 44 тысяч человек. 11 людей погибло, еще 27 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», передает МИА «Казинформ».

По данным столичного штаба по борьбе с наводнениями и засухой, по состоянию на 06:00 ч. 1 августа число погибших в результате проливных дождей и вызванных ими наводнений в Пекине достигло 11 человек.

Местные СМИ пишут, что в результате стихийного бедствия пострадали более 44 тысяч человек. Муниципальные власти были вынуждены эвакуировать из опасных районов около 127 тысяч жителей.

В ряде затопленных районов на западе Пекина повреждены автодороги, мосты, нарушено железнодорожное сообщение, также наблюдаются перебои со связью и подачей электроэнергии. Ведется подсчет экономического ущерба, нанесенного стихией.

В настоящее время на большей части Пекина действует наивысший «красный» уровень опасности природных катаклизмов (наводнения, «вторичный риск» наводнений, ливневые паводки и геологические катастрофы).

Согласно официальным данным, в связи с проливными дождями, который принес тайфун «Доксури», в Пекине за последние три дня выпало в среднем 257 мм осадков, наибольшее их количество зафиксировано в западной части мегаполиса – свыше 400 мм.