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    Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 2,3 тысячи человек

    7 Февраля 2023, 02:42

    АНКАРА. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ – Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 2 379, еще 14 483 человека получили ранения. Об этом сообщил вице-президент страны Фуат Октай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    По его словам, в общей сложности из-под завалов удалось извлечь живыми 7 840 человек.

    Октай добавил, что 338 000 человек были размещены в общежитиях, университетах и приютах.

    Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур. По всей Турции приспущены государственные флаги.

    В районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии. Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Соболезнования братскому народу также выразили партийцы «AMANAT». Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Турция Мировые новости Землетрясение
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