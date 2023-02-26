Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 44 374

    26 Февраля 2023, 21:56

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Число погибших в результате землетрясений на турецкой территории достигло 44 374. Об этом сообщило в воскресенье правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «К настоящему времени произошло около 10 тысяч афтершоков. Поисково-спасательные операции завершены почти в 21 тысяче зданий. При этом погибли 44 374 человека. В настоящее время операции продолжают 8 182 сотрудника поисково-спасательных служб», - проинформировало ведомство.

    Напомним, 6 февраля с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода.

    Ранее сообщалось, что Глава государства поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Недавно Президент РК поручил Правительству направить дополнительную гумпомощь Турции в размере 55 тонн.

    В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы – в поисково-спасательных работах принимали участие спасатели из городов Астана и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей.

    20 февраля в провинции Хатай было зафиксировано два новых подземных толчка магнитудой 6,4 и 5,8.

    Сообщалось, что число жертв в Турции и Сирии превысило 50 тысяч человек. 160 человек, причастных к строительству обрушившихся при землетрясениях зданий, арестованы в Турции. Выявлено 156 тысяч зданий, разрушенных в результате землетрясений и находящихся на грани обрушения. В пострадавших от землетрясений районах начали строительство домов.

    Фото: «Анадолу»

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Турция Мировые новости Землетрясение Землетрясение в Турции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Землетрясение произошло на Иссык-Куле
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров