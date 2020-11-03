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    Число погибших в результате стрельбы в Вене возросло до четырех человек

    3 Ноября 2020, 14:25

    ВЕНА. КАЗИНФОРМ – Жертвами теракта в Вене (Австрия) стали четверо, двое мужчин и две женщины, 15 человек получили огнестрельные ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Теракт в Вене совершен исламистами, один из нападавших симпатизировал ИГИЛ (ДАИШ, запрещена в Казахстане - прим. ред.), сообщили власти.

    Жертвами теракта стали четверо, двое мужчин и две женщины, 15 человек получили огнестрельные ранения, когда после восьми вечера нападавшие начали расстреливать прохожих на улице рядом с синагогой.

    Стрельба продолжилась еще на пяти центральных улицах Вены, многолюдных в канун второго в этом году карантина.

    Один из нападавших ликвидирован полицейскими. Поиски другого продолжаются.

    Глава МВД Австрии Карл Нехаммер обратился к жителям столицы страны: «По возможности, я прошу венцев не выходить из дома, если на то нет серьезной и веской причины».

    Ранее сообщалось, что в районе синагоги на площади Шведенплатц в Вене несколько злоумышленников с винтовками открыли стрельбу.


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