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    Число погибших в результате селя в Китае возросло до 21 человека

    14 Августа 2023, 03:15

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ- Число погибших в результате схода селевого потока, произошедшего в пригороде города Сиань (административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай) вечером 11 августа, возросло до 21 человека, еще шесть человек числятся пропавшими без вести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    По данным городского управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями, причиной схода селя в деревне на окраине района Чанъань стал прошедший в тот день проливной дождь.

    В настоящее время 14 спасательных отрядов, состоящих из более чем 980 человек, продолжают поисково-спасательную операцию. Они привезли с собой свыше 1100 единиц специального оборудования, включая датчики признаков жизни, спутниковые телефоны и экскаваторы.

    По словам спасателей, сель повредил два жилых дома, дороги, электросети и средства связи. Эвакуировав 186 человек, спасательные отряды восстановили поврежденные дороги и объекты инфраструктуры, чтобы возобновить движение транспорта, электроснабжение и связь.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Китай Погода Климат
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