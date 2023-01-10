Число погибших в ходе протестов в Перу возросло до 17

БУЭНОС-АЙРЕС. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Не менее 17 человек погибли и 52 пострадали в ходе антиправительственных демонстраций протеста в городе Хульяка. Об этом сообщила в понедельник система здравоохранения провинции Сан-Роман (департамент Пуно), административным центром которой является этот город, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Ранее медики сообщали о гибели 12 человек в ходе столкновений. В новом отчете, опубликованном на странице системы здравоохранения в Facebook, появилась информации о еще пяти погибших.

Столкновения между протестующими и полицией у аэропорта в Хульяке начались 6 января. Участники манифестаций требуют отставки президента Дины Болуарте и проведения новых выборов главы государства. Премьер-министр Альберто Отарола сообщил, что во вторник в Пуно отправится делегация для проведения диалога с манифестантами.

После отстранения от власти президента Педро Кастильо 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные акции протеста. Их участники перекрывали дороги, занимали аэропорты, штурмовали здания органов власти и силовых структур. В столкновениях в декабре прошлого года погибли около 30 человек, сотни пострадали.





Фото: aussiedlerbote.de