Число погибших в ДТП увеличилось в Казахстане на критические 17% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Численность погибших в ДТП увеличилась в РК на критические 17% за год. Численность трагически погибших при авариях детей и подростков выросла сразу на 27%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

За январь–июль текущего года в стране зарегистрировали 7,9 тыс. дорожно-транспортных происшествий — на 9,5% больше, чем годом ранее.

Чаще всего ДТП случались в Алматы - 2,2 тыс. аварий, плюс 8,1% за год. В тройку антилидеров также попали Алматинская (1,2 тыс. ДТП, минус 5,9%) и Жамбылская (853 ДТП, плюс 48,1%) области.

Меньше всего ДТП произошло в Западно-Казахстанской области - 164 случая, плюс 1,2% за год.

Рост количества ДТП в текущем году наблюдался в 12 регионах, в одном регионе — Шымкенте — их количество осталось на прежнем уровне, в остальных зафиксировано сокращение. Данные по трем новообразованным областям пока не предоставляются.

В результате ДТП за январь–июль 2022 года пострадали 11,6 тыс. человек — на 9,8% больше, чем годом ранее. Среди них численность раненых выросла на 9% до 10,4 тыс. человек, в том числе 5,8 тыс. мужчин и 4,6 тыс. женщин. 2,2 тыс. раненых составили несовершеннолетние — сразу на 19,5% больше, чем за январь–июль 2021-го. Госпитализировали 5 тыс. человек — на заметные 18% больше, чем годом ранее.

Погибло в ДТП с начала года 1,2 тыс. человек — на 17,4% больше, чем годом ранее. Среди погибших было 874 мужчины и 320 женщин. 113 погибших в ДТП были несовершеннолетними — на 27% больше, чем за январь–июль 2021 года.

В региональном разрезе наибольшее число пострадавших в ДТП зафиксировали в Алматы (2,6 тыс.), а также в Алматинской (2 тыс.) и Жамбылской (1,5 тыс.) областях.

По итогам первого квартала текущего года к административной ответственности за превышение установленной скорости движения в РК привлекли 1,1 млн человек — на 0,3% больше, чем годом ранее.

Кроме того, казахстанцы часто нарушали требования, предписанные дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (привлечено 566,6 тыс. человек, на 24,7% меньше, чем годом ранее), и правила движения, предписанные пешеходам и иным участникам дорожного движения (144,1 тыс. человек, плюс 7%).



