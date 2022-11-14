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    Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 158 человек

    14 Ноября 2022, 12:41

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 158 человек, по последним данным, пострадали 196 человек, десять из них все еще госпитализированы, сообщило министерство внутренних дел и безопасности страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Ранее сообщалось о 157 погибших. Самая крупная в истории Южной Кореи давка в известном вечеринками сеульском районе Итхэвон произошла в ночь с 29 на 30 октября.

    По последним данным, в числе погибших 102 женщины и 56 мужчин. Двенадцать жертв - в возрасте 10-20 лет, еще 105 жертв - от 20 до 30 лет, 31 человек - в возрасте 30-40 лет, еще девять - в возрасте 40-50 лет. Одному было более 50.По информации МИД РК, студентка из Казахстана погибла в результате давки в Сеуле.
    Происшествия Корея
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