Число погибших при землетрясении в Турции превысило 16 тысяч

АНКАРА. АНАДОЛУ- КАЗИНФОРМ - Число жертв двух разрушительных землетрясений в Турции достигло 16 546 человек, 66 132 человека получили ранения. Разрушено 6 644 жилых объекта. Об этом сообщил журналистам президент Реджеп Тайип Эрдоган, посетивший в четверг провинцию Османийе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Глава государства напомнил, что последствия разрушительных толчков ощутили на себе жители десяти провинций Турции.

Непосредственно в провинции Османийе в результате крупнейшего за последний век бедствия разрушено 326 здания, погибло 877 граждан, 2 220 человек получили ранения, констатировал турецкий лидер.

Президент Эрдоган подчеркнул, что государство делает все возможное для поддержки населения зоны бедствия и устранения последствий землетрясений.

«Участие в процессе сбора помощи и устранении последствий бедствия оказывают сотни тысяч граждан. Команды и техника направлены в 10 провинций из всех регионов Турции», - сказал президент.

В десяти провинциях Турции введен режим ЧП сроком на 90 дней.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.





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