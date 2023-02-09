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    Число погибших при землетрясении в Турции превысило 16 тысяч

    9 Февраля 2023, 22:09

    АНКАРА. АНАДОЛУ- КАЗИНФОРМ - Число жертв двух разрушительных землетрясений в Турции достигло 16 546 человек, 66 132 человека получили ранения. Разрушено 6 644 жилых объекта. Об этом сообщил журналистам президент Реджеп Тайип Эрдоган, посетивший в четверг провинцию Османийе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    Глава государства напомнил, что последствия разрушительных толчков ощутили на себе жители десяти провинций Турции.

    Непосредственно в провинции Османийе в результате крупнейшего за последний век бедствия разрушено 326 здания, погибло 877 граждан, 2 220 человек получили ранения, констатировал турецкий лидер.

    Президент Эрдоган подчеркнул, что государство делает все возможное для поддержки населения зоны бедствия и устранения последствий землетрясений.

    «Участие в процессе сбора помощи и устранении последствий бедствия оказывают сотни тысяч граждан. Команды и техника направлены в 10 провинций из всех регионов Турции», - сказал президент.

    В десяти провинциях Турции введен режим ЧП сроком на 90 дней.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

    Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.


    Фото: www.aa.com.tr

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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