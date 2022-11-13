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    Число погибших при взрыве в Стамбуле выросло до шести, 53 получили ранения

    13 Ноября 2022, 21:22

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - На пешеходной улице Истикляль произошел взрыв, происхождение которого пока не установлено. После получения уведомления в район ЧП направлено множество пожарных, полицейских и медицинских бригад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu.

    После взрыва полицейские эвакуировали улицу Истикляль, мечеть Таксим также была закрыта. Вертолет проводит воздушную инспекцию в целях безопасности.

    Губернатор Стамбула Ерликая ранее сообщал о 4 погибших и 38 раненых.

    Генеральная прокуратура Стамбула начала расследование взрыва. Запрещена трансляция всех видео- и аудионовостей, связанных со взрывом.

    Согласно полученной информации стало известно, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу и министр юстиции Бекир Боздаг выехали в Стамбул.

    Фото: instagram.com/ekippolishaber0707
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