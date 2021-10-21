Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Число погибших при ливнях на севере Индии выросло до 52 человек

    21 Октября 2021, 14:54

    УТАРАНЧАЛ. КАЗИНФОРМ – Число жертв в результате проливных дождей и оползней превысило 52 человека в северном штате Индии Утаранчал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Economic Times.

    Согласно официальным данным, еще шесть тел были найдены среди обломков разрушенных зданий. Пятеро считаются пропавшими и 17 человек получили различные ранения. В число официально пропавших в результате проливных дождей и оползней не вошли 11 человек треккинг-группы, которая направилась из штата Утаранчал в деревню Чхиткул в районе Киннаур штата Химачал-Прадеш.

    Большинство человек погибло в результате разрушения домов. 28 людей погибли в городе Найнитал, штат Утаранчал.

    Национальные силы реагирования на стихийные бедствия Индии сообщили о спасении сотни людей в затопленных территориях штата Утаранчал. Федеральные силы направили 17 спасательных групп.

    К наводнениям и оползням привели начавшиеся в воскресенье ночью проливные дожди. Погода прояснилась лишь к утру среды.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    Происшествия Индия Погода Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какими будут метеоусловия в городах страны 21 июня
    Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    Растут случаи тепловых ударов в Таразе
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге