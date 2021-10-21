Число погибших при ливнях на севере Индии выросло до 52 человек

УТАРАНЧАЛ. КАЗИНФОРМ – Число жертв в результате проливных дождей и оползней превысило 52 человека в северном штате Индии Утаранчал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Economic Times.

Согласно официальным данным, еще шесть тел были найдены среди обломков разрушенных зданий. Пятеро считаются пропавшими и 17 человек получили различные ранения. В число официально пропавших в результате проливных дождей и оползней не вошли 11 человек треккинг-группы, которая направилась из штата Утаранчал в деревню Чхиткул в районе Киннаур штата Химачал-Прадеш.

Большинство человек погибло в результате разрушения домов. 28 людей погибли в городе Найнитал, штат Утаранчал.

Национальные силы реагирования на стихийные бедствия Индии сообщили о спасении сотни людей в затопленных территориях штата Утаранчал. Федеральные силы направили 17 спасательных групп.

К наводнениям и оползням привели начавшиеся в воскресенье ночью проливные дожди. Погода прояснилась лишь к утру среды.