Число погибших при кораблекрушении на юге Италии мигрантов достигло 62

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 100 человек, включая детей, возможно, погибли после того, как их лодка затонула в бурном море у берегов южной Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

На текущий момент известно о гибели по меньшей мере 62 мигрантов, среди них 12 детей, в том числе младенец.

Кораблекрушение произошло в воскресенье недалеко от Стеккато-Ди-Кутро, морского курорта на восточном побережье Калабрии, образующей оконечность «итальянского сапога». Судно, на борту которого, предположительно, находилось около 200 человек, разломилось при попытке высадиться на берег. На борту находились выходцы из Афганистана, Пакистана, Сомали, Сирии, Ирака и Ирана.

Итальянские власти развернули масштабную поисково-спасательную операцию на суше и на море. Пожарные и спасательные службы ищут еще выживших, но поиски затрудняет плохая погода.

«На данный момент спасены 80 человек, в том числе те, кому удалось добраться до берега после затопления лодки», - говорится в сообщении береговой охраны.

Один из выживших был арестован по обвинению в торговле людьми, сообщили в таможенной полиции.

Насколько известно, лодка отправилась в плавание не из Ливии, как это часто бывает, а из Турции. По словам итальянских спасателей, этот маршрут менее популярен, чем африканский, однако в прошлом большинство плывущих из Турции лодок пытались добраться до Греции. В результате ужесточения политики греческих властей теперь мигранты пытаются попасть в Италию, что удлиняет маршрут и делает его более опасным.

Предполагается, что на борту было много выходцев из Пакистана. Премьер-министр страны Шехбаз Шариф в понедельник заявил, что среди утонувших, предположительно, было более двух десятков пакистанцев, и попросил итальянские власти как можно скорее проверить эти цифры.

Пока операции по оказанию помощи продолжаются, во временном приемном центре в городе Изола-ди-Капо-Риццуто группа выживших после кораблекрушения пытается смириться с потерей близких.

16-летний мальчик из Афганистана потерял свою 28-летнюю сестру, которая умерла на пляже рядом с ним. Он не может найти в себе силы сообщить об этом родителям.

43-летний мужчина из Афганистана выжил вместе со своим 14-летним сыном, но его жена и трое других детей, которым было 13, 9 и 5 лет, погибли, пишет ВВС.



