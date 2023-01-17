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    Число погибших от наводнений на Филиппинах возросло до 29

    17 Января 2023, 15:00

    БАНГКОК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 29 человек погибли, 4 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах. Как отмечается в распространенном во вторник отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, ненастная погода затронула более 1,39 млн человек в 14 регионах республики. Ранее сообщалось о 28 погибших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Согласно данным ведомства, 203,3 тысячи перемещенных лиц находятся в 484 эвакуационных центрах. По меньшей мере 14,1 тысячи человек заранее покинули свои дома, 12 граждан получили различные травмы. В 14 регионах республики зафиксировано более 1,03 тысячи связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

    Стихия повредила 1,37 тысячи домов на сумму 2,41 млн песо ($43,8 тысячи). Ущерб, нанесенный 156 инфраструктурным объектам, оценивается в 171,5 млн песо ($3,13 млн), сельскому хозяйству - в 399,5 млн песо ($7,29 млн). Наводнения повредили 238 дорог и 55 мостов, затронута работа 26 морских портов. В 63 городах зафиксировали перебои в электроснабжении, но в 39 его уже восстановили, в 9 муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением, в 3 - со связью.

    В 555 городах и 134 муниципалитетах приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 32 населенных пунктах введен режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 74,5 млн песо ($1,36 млн).


    Фото: Philippine Coast Guard/ Handout via REUTERS

    Автор:

    Ринат Дусумов

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