Число погибших от коронавируса в Италии перевалило за две тысячи

РИМ. КАЗИНФОРМ - Италия, вступившая во вторую неделю жесткого карантина, остается на европейской передовой борьбы с коронавирусом. Число погибших на Аппенинском полуострове превысило 2 150. Только за минувшие сутки, по данным Гражданской обороны, скончались 349 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Наиболее пострадавший регион по-прежнему Ломбардия, на которую приходится больше половины смертельных исходов, за ней следует Пьемонт.

В этом контексте премьер-министр Джузеппе Конте объявил о беспрецедентных экономических шагах по защите населения от последствий эпидемии: «Мы были первыми, кто вложил до 25 млрд евро в поддержку итальянской экономики, компаний и простых граждан. Никто не должен чувствовать себя покинутым. С самого начала нашей целью было показать - государство здесь, оно рядом», - заявил он в частности.

Всего правительство Италии выделит на борьбу с коронавирусом 350 млрд евро. Приоритетным направлением станет обеспечение работы системы здравоохранения и департамента гражданской обороны: средства также выделят на оплачиваемые отпуска родителям по уходу за детьми, приостановят выплаты по кредитам и налогам.

В связи со вспышкой коронавируса на итальяно-словенской границе власти ограничили пропуск иностранных грузовых транспортных средств.

Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press