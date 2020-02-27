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    Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 26 человек

    27 Февраля 2020, 20:46

    ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 26 человек и выявлены 245 случаев заражения болезнью, сообщил в четверг представитель министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    «С вчерашнего дня выявлены 106 новых случаев заражения вирусом и в итого 245 человек в стране в настоящее время заражены болезнью. Число погибших от коронавируса в Иране возросло до 26 человек», - сообщил он.

    «Из новых случаев заражения коронавирусом 38 зафиксированы в Тегеране, 23 - в Гиляне, 7 - в Куме, 1 - в Хамадане, 8 - в Исфахане, 7 - в Мазандаране, 5 - в Ардебиле, 3 - в Альборзе, 1 - в Хоросане Разави, 3 - в Семнане, 2 - в Керманшахе, 3 - в Лорестане, 1 - в Курдистане, 1 - в Йезде, 1 - в Западном Азербайджане и 2 - в Восточном Азербайджане», - рассказал чиновник.

    Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Иран Пневмония в Китае
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