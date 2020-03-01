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    Число погибших от коронавируса в Иране достигло 43

    1 Марта 2020, 02:37

    ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Число жертв коронавируса нового типа (СOVID-19) в Иране достигло 43 человек, выявлены 205 новых случаев заражения болезнью, сообщил в субботу представитель министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    По его словам, общее число инфицированных в стране по состоянию на полдень 29 февраля составляет 593 человека, из них 123 выздоровели и 43 погибли.

    «Из новых случаев заражения коронавирусом 52 зафиксированы в городе Тегеран, 21 - в Куме, 17 - в Гиляне, 22 - в Голестане, 12 - в Исфахане, 18 - в провинции Маркази, 12 - в Мазендеране, 1 - в Южном Хорасане, 1 - в Иламе, 8 - в провинции Фарс, 6 - в Восточном Азербайджане, 3 - в Ардебиле, 8 - в Альборзе, 4 - в Семнане, 5 - в Курдистане, 6 - в Казвине, 4 - в Хузестане, 1 - в провинции Систан и Белуджистан и 4 - в Йезде. Среди них 9 человек погибли», - отметил он.

    В четверг представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщал о 26 погибших от коронавируса.

    Отметим, что с первого марта из-за коронавируса Казахстан сократит число авиарейсов в Иран и Южную Корею.

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    Происшествия Здравоохранение Иран
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