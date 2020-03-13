Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло восьми

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Армении 13 марта зарегистрированы два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, число подтверждённых случаев достигло восьми. По решению правительства до 23 марта все учебные заведения будут закрыты. Правительство усиливает меры по нераспространению коронавируса в стране. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

13 марта министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил о двух новых случаях заражения коронавирусом. Вирус снова был обнаружен у лиц, контактировавших с жительницей города Эчмиадзин, прибывшей из Италии ранее.

«В период изоляции жителей г. Эчмиадзин, которые ранее имели контакт с прибывшей из Италии пациенткой, исследования показали еще два положительных теста на коронавирус. Таким образом, число зараженных достигло восьми», - заявил министр здравоохранения Армении на своей странице Facebook.

По данным местных СМИ, прибывшая некоторое время назад из Италии жительница Эчмиадзина, несмотря на рекомендацию по самоизоляции, участвовала в массовом мероприятии - церемонии помолвки.

На фоне распространения вируса в стране правительство Армении 13 марта провело совещание. По его итогам премьер-министр Никол Пашинян на своей странице Facebook заявил, что все учебные заведения в стране будут закрыты до 23 марта.

«Мы приняли решение, что минимум до 23 марта работа учебных заведений будет прекращена. Этот срок может быть продлен, если в этом будем необходимость. Мы еще раз обратимся к этому вопросу 18-19 марта», - заявил премьер-министр Никол Пашинян.

В своем обращении премьер-министр снова призвал граждан проявлять ответственный подход и сознательность, избегать организации массовых мероприятий, а также участия в них.

В свою очередь, спикер Национального собрания (Парламента) Армении Арарат Мирзоян в связи с развитием ситуации призвал депутатов и сотрудников Парламента по возможности сократить личные контакты и выполнять свои трудовые обязанности в режиме онлайн. Он также призвал коллег, которые в течение последних двух недель побывали в командировках или имели контакты с лицами из стран групп риска, временно самоизолироваться.

По последним данным, в Армении зафиксированы 8 случаев заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 1 марта у 29-летнего гражданина Армении, прибывшего ранее из Ирана. 11 марта заражение коронавирусом было выявлено у двух граждан Армении (45-ти и 27-ми лет) и одного гражданина Италии (51-го года). Все трое прибыли в Армению из Италии. 12 и 13 марта были зафиксированы по два новых случая.