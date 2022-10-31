Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Число подписчиков Папы Римского в Twitter на латинском языке превысило 1 млн

    31 Октября 2022, 09:27

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Число подписчиков на странице Папы Римского Франциска в сети Twitter, которая ведется отдельно на латыни, превысило отметку в 1 миллион, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на итальянскую прессу.

    За 9 лет понтифик опубликовал более 3,8 тысяч сообщений на латинском языке с отдельного аккаунта @Pontifex_it . Первые восемь сообщений написаны в декабре 2012 года Бенедиктом XVI.

    «Дорогие друзья, я с радостью присоединяюсь к вам в Twitter», — написал тогда свое первое сообщение на популярной социальной платформе Бенедикт XVI.

    С того момента до 24 октября эта учетная запись превысила один миллион подписчиков. По данным портала Vatican news, наряду с итальянским языком латынь является официальным языком Ватикана.

    «Именно эти два языка следует считать языками оригинальных текстов – источников, с которых осуществляются переводы на другие языки. Написанием латинских текстов занимается специальный отдел, называемый также Латинской секцией. Она действует в составе Госсекретариата Ватикана и занимается написанием латинских текстов, в том числе и твитов Святейшего отца», - сказано на официальном сайте Ватикана.


    Фото: twitter.com/Pontifex_it

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Мировые новости Соцсети Ватикан
    Новости по теме
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
    3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    5 Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
    Новости партнеров