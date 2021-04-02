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    Число паводкоопасных участков сократилось в Нур-Султане

    2 Апреля 2021, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках комплексного плана по организованному пропуску паводковых вод на территории столицы в 2021 году определены 29 вероятных участков подтоплений. По сравнению с 2019 и 2020 годами это число уменьшилось на 8 участков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Комплексная работа по подготовке к проведению паводкового периода началась с октября 2020 года. Утверждены персональные составы районных комиссий. Учтены все жилые массивы города, в том числе Ильинка, Ондирис, Коктал-1, Коктал-2, Железнодорожный, Пригородный и Юго-Восток.

    На 29 паводкоопасных участках приведены в постоянную готовность группировка органов гражданской защиты: 663 человека личного состава и 185 единиц техники, а также закреплены силы и средства коммунальных служб в составе 190 человек, 138 единиц техники и 22 единиц пожарных насосных станций.

    По состоянию на 1 апреля 2021 года с территории города вывезено более 5,315 млн куб. м снега, при этом из 11-ти полигонов заполненных и закрытых нет. Осуществлена откачка воды более 100 000 куб. м.

    Для предупреждения и ликвидации последствий паводка подготовлены запасы инертных материалов в 12,6 тонны и 3,5 тысячи мешкотар. В целях доставки питания и горюче-смазочных материалов заключено 3 меморандума (2 меморандума на продовольственное снабжение, 1 меморандум на ГСМ).

    Кроме того, обновлены меморандумы с 4 гостиницами по расселению населения при чрезвычайных ситуациях и приведены в готовность 10 пунктов временного размещения на общую численность 1500 человек.

    Также продолжаются работы по берегоукреплению, дноуглублению и выпрямлению русла реки Есиль и ручья Сарыбулак, устройство водоотводного канала от озера Майбалык до канала Нура-Есиль.

    Автор:

    Астана Безопасность Паводок МЧС
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