Число онкобольных выросло в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года в Павлодарском онкологическом диспансере лечение получили почти 3,5 тысячи пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».



По словам специалистов, с прошлого года показатель увеличился на 682 человека. В настоящее время 62 % женщин прошли скрининг на рак груди и шейки матки. В рейтинге опасного диагноза первое место занимает заболевание кишечника, второе – молочных желез, а третье – легких. В целом врачи отмечают снижение осложнений. Это связано с тем, что болезнь выявляют на ранних стадиях.

В скрининговой программе по области участвуют 32 лечебных учреждения. Подготовку прошли 72 врача общей практики и 83 специалиста смотровых кабинетов.

«По республике в целом, Павлодарская область занимает то первые места, то вторые места. Именно по смертности от злокачественных новообразований. Эти скрининги проводятся для того, чтобы ранее выявить заболевание, первоначально для того, чтобы более углубленно провести диагностику и, соответственно, провести лечение», - заместитель руководителя областного управления здравоохранения Айгуль Мукушева.