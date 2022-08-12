Число очередников на госжилье за 7 лет увеличилось вдвое в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в настоящее время насчитывается 614,7 тыс. человек, состоящих в очереди на получение льготного государственного жилья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Среди них лица с инвалидностью I и II группы, семьи, имеющие и воспитывающие детей с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны, лица с тяжелыми формами хронических заболеваний, пенсионеры по возрасту, дети-сироты, многодетные семьи, члены семей погибших при исполнении государственных и общественных обязанностей и так далее. Наибольшие доли среди нуждающихся в льготном жилье составляют именно социально уязвимые слои населения (40%) и государственные служащие (35,3%).

Однако большинству граждан нашей страны приходится годами ждать своей очереди на получение государственного жилья. Согласно данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, количество очередников из года в год показывает стабильный стремительный рост. Их численность с 2016 года по настоящее время увеличилась на 68,1% - с 365,6 тыс. до 614,7 тыс. человек. Наибольший прирост наблюдался в 2017 году, когда количество людей в очереди увеличилось на 62,8 тыс. человек, или на 17,2%. Среднее значение ежегодного прироста численности очередников за рассматриваемый период составляет 11%. При этом на текущий момент за весь период жильем обеспечили лишь 61 тыс. человек.

Основная причина - недостаточный объем строительства госжилья. За период 2016–2022 годов в эксплуатацию было введено 10,7 млн. кв. м льготного жилья. Исходя из допущения, что средняя площадь одной квартиры составляет 60 кв. м, за указанный период было построено порядка 177,6 тыс. квартир, или в среднем от 25 тыс. до 30 тыс. квартир ежегодно. Как мы видим, это количество не перекрывает даже ежегодного прироста числа очередников.

Помимо быстрых темпов роста численности очередников и недостаточного объема строительства льготного жилья, ситуация усугубляется наличием спекуляций, проводимых с государственным жильем. В силу того, что цены на государственное жилье значительно ниже рыночных, встречаются случаи незаконного получения квартир вне очереди и их дальнейшей перепродажи с наценкой.

Незаконная постановка в очередь - не единственная проблема. Наблюдаются случаи сдачи государственного жилья в аренду третьим лицам, незаконное распределение квартир по государственным программам, а также перепродажа льготного жилья на рынке по завышенной цене. Таким образом, государственная поддержка распыляется, и льготные квартиры получают граждане, которые вовсе не нуждаются в такой поддержке.

Для решения подобных проблем специалисты и профессиональное сообщество страны ставят в пример опыт Сингапура, где проблема с очередниками на жилье была решена за относительно короткие сроки. Государственное жилье в Сингапуре находится в управлении Совета по жилищному строительству и развитию (HDB) на условиях 99-летней аренды. Долгосрочная аренда недвижимости с возможностью ее продажи только для граждан Сингапура позволяет минимизировать риски появления пузыря. Более 80% населения Сингапура живет в квартирах, построенных HDB, количество таких квартир в 2021 году составило порядка 1,1 млн.

Самый простой способ приобретения квартиры - прямой заказ через HDB. На протяжении многих лет действовали различные программы продажи жилья. В настоящее время программа, которая была запущена в 2001 году, называется «Постройка на заказ» (Build-To-Order, BTO). Эта программа действует параллельно с «Продажей квартир на балансе» (Sale of Balance Flats, SBF), позволяющей реализовать квартиры из предыдущих проектов BTO, непроданные квартиры по программе замены старых квартир SERS и квартиры, которые вернулись в собственность HDB. Схема выборочной перепланировки по всему блоку (SERS) направлена на обновление старых жилых комплексов. Если человек является резидентом SERS, он получает возможность переехать в новый дом с новым договором аренды на 99 лет. Владельцам квартир SERS также предоставляется пакет, включающий компенсацию и льготы по переселению.

В Сингапуре создалась замкнутая экосистема доступного жилья, в которой льготную недвижимость получают только определенные категории граждан, с возможностью продажи жилья, но только внутри этой экосистемы и по истечении определенного периода времени, что не позволяет спекулировать таким жильем. Кроме того, в Сингапуре есть свой вторичный рынок государственного жилья для тех же нуждающихся категорий населения, где можно продать квартиру или сдать ее в аренду.

Опыт Сингапура может быть показателен для РК в части жесткого регулирования жилищных отношений, разделения рынка на две части: льготное государственное жилье и жилье от частных девелоперов. Эта модель позволяет реализовывать государственное жилье только внутри закрытого рынка по утвержденным ценам в соответствии с отдельным набором законов и стратегий, отличных от тех, которые применяются в отношении частного жилья. Такой подход позволяет «накапливать» государственное жилье для удовлетворения значительного спроса. Эта политика помогла Сингапуру достичь уровня владения жильем в 91%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Также, по мнению профессионального сообщества, внедрение аналогичной модели разделения рынка жилья в нашей стране может оказать благоприятное воздействие на темпы предоставления жилья очередникам. В разделенном рынке государственное жилье, полученное очередником, при желании может быть продано внутри закрытого рынка только такому же очереднику. Более того, цены и другие условия на этом рынке будут регулироваться отдельными законодательными актами. Таким образом, будет снижена мотивация спекуляции льготным жильем и появится возможность охватить большее количество граждан, которые действительно нуждаются в жилье.



