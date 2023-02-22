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    Число обращений в травматологию резко возросло в Петропавловске

    22 Февраля 2023, 14:06

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сегодня резко возросло число обращений в травматологический пункт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи на 13:00 часов утра обратились 34 пациента. В основном – с переломами верхних и нижних конечностей, меньше – с ушибами. Пять человек госпитализированы.

    За вчерашние сутки в травматологию обратились 32 горожанина.

    В травмпункте врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь и просят горожан быть осторожными, без необходимости не выходить на улицу.

    Минувшей ночью в Петропавловске прошел дождь. Утром с опозданием вышел на маршруты общественный транспорт, занятия для учащихся первой и второй смен перевели в дистанционный режим.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Погода
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