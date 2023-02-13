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    Число обращений по фактам бытового насилия увеличилось втрое в Казахстане

    13 Февраля 2023, 12:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние пять лет число обращений по фактам бытового насилия увеличилось в три раза. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета административной полиций МВД РК Ренат Зулхаиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В то же время по 60% из них полиция не смогла принять меры из-за отказа потерпевшими от подачи заявлений. А без этого, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь «домашних тиранов» к ответственности», - сказал Ренат Зулхаиров.

    В результате, как отметил спикер, безнаказанность порождает вседозволенность. Рукоприкладство переходит в привычку.

    В сентябре 2022 года в своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение по ужесточению ответственности за бытовое насилие. Этот нашло отражение и в предвыборной программе Президента, во исполнение которого Министерством внутренних дел по согласованию с госорганами выработаны следующие законодательные изменения:

    1) переход от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Это позволит привлекать к ответственности дебошира без заявления потерпевшей;

    2) исключение возможности повторного примирения сторон;

    3) ужесточение административной уголовной ответственности за бытовое насилие.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью МВД РК
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