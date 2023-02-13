Число обращений по фактам бытового насилия увеличилось втрое в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние пять лет число обращений по фактам бытового насилия увеличилось в три раза. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета административной полиций МВД РК Ренат Зулхаиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В то же время по 60% из них полиция не смогла принять меры из-за отказа потерпевшими от подачи заявлений. А без этого, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь «домашних тиранов» к ответственности», - сказал Ренат Зулхаиров.

В результате, как отметил спикер, безнаказанность порождает вседозволенность. Рукоприкладство переходит в привычку.

В сентябре 2022 года в своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение по ужесточению ответственности за бытовое насилие. Этот нашло отражение и в предвыборной программе Президента, во исполнение которого Министерством внутренних дел по согласованию с госорганами выработаны следующие законодательные изменения:

1) переход от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Это позволит привлекать к ответственности дебошира без заявления потерпевшей;

2) исключение возможности повторного примирения сторон;

3) ужесточение административной уголовной ответственности за бытовое насилие.



